取り入れるだけでコーデがぱっと華やかになるフレアトップス。【しまむら】から、大人が着やすくて今っぽい、淡色のフレアトップスが登場しています。褒められコーデが作れそうな華やかなフレアトップスで、一目置かれるおしゃれさんを目指して。 シルエットが変化する！ アシメフリルトップス 【しまむら】「TT＊COL2WAYフレアPO」\1,419（税込） アシンメトリーなフリルデザインが目を引くリブトップ