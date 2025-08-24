サザンオールスターズの桑田佳祐が、１０月１２日に東京・日本武道館で一夜限りの特別イベント「“Ｔｈｅ・秋の文化祭（ミュージックフェス）”『九段下フォーク・フェスティバル’２５』」を開催することが２４日、分かった。レギュラーラジオのＴＯＫＹＯＦＭ「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の中で発表された。桑田が武道館に立つのは、２０１５年８月のサザンオールスターズの全国ツアー（追加公演）以来１０年ぶりになる。