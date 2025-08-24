【BE@RBRICK PlayStation 400%】 2026年2月 発売予定 価格：14,080円 メディコム・トイは、可動フィギュア「BE@RBRICK PlayStation 400%」を2026年2月に発売する。価格は14,300円。8月24日0時から9月10日23時59分までMCT TOKYOにて予約を受け付ける。 「BE@RBRICK PlayStation 400%」は、テディベアをモチーフにしたアクションフィギュア「BE@RBRICK 400%」シリー