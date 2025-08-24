ブンデスリーガ開幕節が23日に行われ、フランクフルトとブレーメンが対戦した。昨シーズン、ブンデスリーガで3位フィニッシュを果たしたフランクフルトは今季のUEFAチャンピオンズ出場権を獲得。今夏の移籍市場でエースのフランス人FWウーゴ・エキティケの退団があったものの、ドイツ代表FWヨナタン・ブルカルト、日本代表MF堂安律らを補強。ディノ・トップメラー監督3シーズン目は、U−20ドイツ代表GKミオ・バックハウス（長