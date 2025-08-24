【MAFEX BLACK ADAM（GOLD SUIT）】 2026年2月 発売予定 価格：16,280円 メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX BLACK ADAM（GOLD SUIT）」を2026年2月に発売する。価格は16,280円。 本商品は、映画「ブラックアダム」などに登場したDCのアンチヒーロー「ブラックアダム」を、GOLD SUIT Ver.で立体化した可動フィギュア。緻密かつダイナミックな造形と