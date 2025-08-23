Google¤¬Pixel 6°Ê¹ß¤Ë¡ÖAndroid 16 QPR2 Beta 1¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡ªGoogle¤Ï20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ê¤É¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¡¼¥¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖAndroid Beta Program¡×¡Ê https://g.co/AndroidBeta ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ËºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖAndroid 16¡×¤Ë¤ª¤±¤ë2ÈÖÌÜ¤ÎQuarterly Platform Releases¡ÊQPR¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖAndroid 16 QPR2 Beta 1¡×¡Ê https://developer.android.com/ab