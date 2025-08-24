光熱費がかさむこの時期。「冷蔵庫、早くしめて！」なんて言ったこと、ありませんか？長く開けていると冷気が逃げて、電気代もどんどん上がりそう……。じつは、冷蔵庫は〈つけっぱなし〉だからこそ、ちょっとした設定や使い方で節電できるのだとか。家電のプロ・中村剛さんに、その節約テクを教えてもらいました。冷蔵庫で節電効果がより高いのはどっち？A「ドアを開けている時間を短くする」B「温度を『強』から『中』にする」