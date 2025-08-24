人気カラコンブランド「リルムーン」から、待望のZEROシリーズ新色が2025年8月25日に登場します。イメージモデルはモデルとしても注目を集める南部桃伽さん♡ 今回の新色「ゼロインク」は、ダークウッドを思わせるブラックとライトブラウンのグラデーションが特徴。透明感あふれるクリっとした瞳を演出してくれる1dayレンズです。薄さ0.03㎜ならではの快適なつけ心地で、自然にきらめく