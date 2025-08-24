ËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¤ÎÃæ»¥ÆâÂ¼¤Ë¤¢¤ë¥«¥à¥¤¥¨¥¯¥¦¥Á¥«¥¦¥·»³¤ÎÀî´ß¤Ç¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡¢½÷À­2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢2¿Í¤Ïºë¶Ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à½÷À­¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¾®»³Àé·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤Îµµ°æÀéÂå»Þ¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥«¥à¥¤¥¨¥¯¥¦¥Á¥«¥¦¥·»³¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢23Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ÅÐ»³µÒ¤«¤é¡ÖÀî´ß¤Ç¿Í