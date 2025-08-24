◇ドイツ1部ホッフェンハイム2―1レーバークーゼン（2025年8月23日ドイツ・レーバークーゼン）サッカーのドイツ1部ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹（27）が23日、敵地で行われたレーバークーゼンとの今季開幕戦で左膝を痛めて前半アディショナルタイムに交代した。1―1の同40分に突破を図ろうとした相手選手と交錯。ピッチを離れた町田は一度はプレーを再開したものの、続けることができずに退いた。町田