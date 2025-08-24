桑田佳祐が、“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞を、2025年10月12日に日本武道館で開催することを発表した。本ライブは、2025年に放送30周年を迎えたTOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の長年にわたるご愛聴に感謝の意を込めて、そしてTOKYO FMが2025年4月に開局55周年を迎えたことを記念した公演だという。「今年、番組と局が大き