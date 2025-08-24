◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節Ｃ大阪１―１神戸（２３日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪が、今季の神戸戦２戦目を引き分けた。順位は前節終了時点から１つ下がって暫定１０位。試合後、先制点を決めたＭＦ香川真司に笑顔はなかった。試合開始から、神戸の高いラインを保つスタイルを真正面から受けて立った。ハイプレスをかけられてもＧＫ福井光輝から丁寧にビルドアップ。ボールをロストするシーンもあったが、貫いた。