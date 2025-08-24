阪神・伊藤将司投手（２９）が、２３日のヤクルト戦（神宮）に先発。６回９９球を投げ、７安打１失点の粘投を見せたが、またもや白星に恵まれなかった。初回に森下の１８号２ランで２点の援護をもらった左腕。２回にはカウント１―１からチェンジアップを捉えられ、左翼ポール際に飛び込む９号ソロを被弾したが、３番・内山、４番・村上を無安打に抑える好投を見せた。「１失点で粘ることができたのはよかったですし、（村上に