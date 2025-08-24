２３日放送の「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（ＴＢＳ系）で、３年ぶりに来日したゲイツ財団のビル・ゲイツ氏に安住紳一郎アナがインタビューした様子を特集。その中でＡＩの可能性と未来について語った。「ＡＩの劇的進化と失業者が増える可能性」について問われたビル・ゲイツ氏は「ＡＩは新薬の研究開発にも一役買ってくれると思っています。ポジティブなこともたくさんありますが、共に働くには大きな課題もある」と指