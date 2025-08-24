【四季ナツメ チャイナ服Ver.】 2026年4月 発売予定 価格：38,500円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 アリスグリントより、2026年4月に発売予定の1/3.5スケールフィギュア「四季ナツメ チャイナ服Ver.」。こちらは、ゆずソフトの恋愛アドベンチャーゲーム「喫茶ステラと死神の蝶」に登場するヒロインの1人「四季ナツメ」を立体化したものだ。