2025Ç¯8·î23Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¸ü´ßÄ®ÈøËÚ¤Î¹ñÆ»44¹æ¾å¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸áÁ°7»þ20Ê¬¤¹¤®¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ­±¿Å¾¼ê¡Ê64¡Ë¤«¤é¡Ö¼Ö¤È¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Ë½»¤à²ÃÆ£Å¯ºÈ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¶üÏ©»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Åö½é¤Ï²ñÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÎÅþÃåÁ°¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È