将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」決勝戦、チーム藤井 対 チーム天彦が8月23日、東京・将棋会館内の特設スタジオで指され、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井はフルセットの大激闘の末に4ー5でチーム天彦に敗戦。4年ぶりV2を逃し、準優勝で大会を終えた。【映像】リーダー対決に向かう藤井七冠と佐藤九段の表情頂上決戦にふさわしい大激闘の末、チーム藤井は準優勝で大会