陸上男子１万メートルで昨夏のパリ五輪代表の葛西潤（２４）（旭化成）が２３日、パートナーシップ契約を結ぶアディダスの施設「アディダスブランドセンター渋谷」（東京都渋谷区）で取材に応じた。９月の世界選手権東京大会へ向けて、「目標は８位入賞。自国開催でもあり、（支えてくれた方へ）恩返しできるような精一杯の走りを」と誓った。昨夏のパリ五輪は２７分５３秒１８で２０位。予想を上回るハイペースで進む中、