◆パ・リーグ楽天６―８オリックス（２３日・楽天モバイルパーク）オリックスは打線が１３安打８得点と奮起し、楽天戦の連敗を６で止めた。試合前時点で今季対戦防御率１・２１の藤井を、１回０／３で３得点と攻略した。３番・太田が２安打２打点でパ・リーグ首位打者に再浮上。４番・中川が４安打と気を吐くと、６回には５番・西野に右越えへの自己最多を更新する４号３ランが生まれた。岸田監督は「全員でしっかり攻め込ん