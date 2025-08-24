サザンオールスターズの桑田佳祐（69）が、10年ぶりに日本武道館のステージに立つことが24日、発表された。10月12日に“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”「九段下フォーク・フェスティバル’25」を同所で開催することが決定。桑田が武道館の地に立つのは、2015年8月に開催されたサザンオールスターズのツアー「おいしい葡萄の旅」の追加公演以来、実に10年ぶり。前代未聞の一夜限りのスペシャルステージとなる。TO