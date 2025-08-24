湘南が今夏補強としてG大阪DF中野伸哉（22）を育成型期限付き移籍で獲得することが23日、分かった。複数の関係者によると、近日中に正式発表される見通しという。鳥栖アカデミー出身で、2種登録された20年8月に、クラブ史上最年少16歳11カ月15日でJ1デビュー。21年にはJリーグ史上最年少でJ1開幕戦スタメン出場を果たした。23年8月に鳥栖からG大阪へ加入。左右両サイドバックだけではなく攻撃的なポジションでも起用され、今季