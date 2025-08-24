1992¡ÊÊ¿À®4¡ËÇ¯8·î24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤¬ËÌµþ¤Ç¹ñ¸ò¼ùÎ©¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë½ðÌ¾¡¢Ä«Á¯ÀïÁè°ÊÍè¤ÎÂÐÎ©´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤­¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ¤Ç´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬Í£°ì¤Î¹çË¡À¯ÉÜ¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤¬Âº½Å¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¤òÀä¤Ã¤¿¡£°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹Ãæ¹ñ³°Áê¡Ê±¦¡Ë¤È´Ú¹ñ³°Áê¡£