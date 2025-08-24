サザンオールスターズ桑田佳祐（69）が23日、自身のレギュラーラジオ番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」（TOKYO FMなど全国38局ネット、土曜午後11時）内で、10月12日に「九段下フォーク・フェスティバル’25」（日本武道館）を開催すると発表した。TOKYO FM開局55周年と同番組放送30周年を記念し、桑田が“The・秋の文化祭（ミュージックフェス）”として発案した一夜限りのスペシャルイベント。洋邦問わず、ギター1本持ち寄れば誰