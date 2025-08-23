¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï6000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó119²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£¡ØMirror¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥¼¤ò´Þ¤á¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Îº£²Æ¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ï7¿Í¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï2²¯6000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó516²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¼çÍ×¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ËèÇ¯¸þ¾å¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ìî¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦