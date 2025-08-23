マイクロソフトの共同創業者で実業家のビル・ゲイツ氏（69）が、23日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（後10・25）にVTR出演し、寄付行為の原点について語った。自身が議長を務めるゲイツ財団のイベントのため、3年ぶりに来日した同氏。アフリカ開発会議に合わせ、国境を越えて人々の健康を守るグローバルヘルスのプロジェクトへの支援を呼びかけるイベントで、基調講演などを行った。多忙の合間を縫って、安住紳