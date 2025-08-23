SNS総フォロワー数1000万人超のライバー事務所「イズニート」を率いる超無課金こと石田拳智氏（28）が23日、SNSを更新。21日に行ったTikTokライブのランキングで上位100位内に所属ライバーが過半数に達する53人が入ったことを報告した。石田氏は「8月21日はイズニートジャックでした。TikTok LIVE全体のうち100位以内にイズニートライバーが総勢53名入りました。こんなことできる事務所はイズニート以外ありません」とつづった。イ