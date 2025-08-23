【モデルプレス＝2025/08/23】実業家でありタレントのホリエモンこと堀江貴文氏（52）が発起人/実行委員長を務める音楽フェス「BOB2025（別府温泉ぶっかけフェス2025）」が23日、大分県の的ヶ浜公園・別府スパビーチで開催された。約11時間にわたって行われたイベント。21時すぎ、堀江氏のほかMINMIやTEE、宮迫博之など観客を沸かせた出演者がステージに集結し「オー・シャンゼリゼ」を歌って大団円を迎えた。【写真】ホリエモン、