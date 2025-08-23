¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Ç¡¢Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»¿À®Â¿¿ô¤âµ¬Äê¤ËÆÏ¤«¤ºÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤Ê¤É¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢º£Ç¯5·î¤ËÍ£°ì²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤òÄä»ß¤·¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸¶È¯¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤È¼çÄ¥¡£ÌîÅÞÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ç23Æü¡¢¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£