プレミアリーグ第2節が23日に行われ、マンチェスター・シティとトッテナムが対戦した。プレミア王座奪還を目指すマンチェスター・シティは、第1節ウルヴァーハンプトン（ウルブス）を敵地で4−0で退け、好スタートを切った。今夏はタイアニ・ラインデルスやラヤン・シェルキを加え、チームのアップデートを図っている。一方のトッテナムは、トーマス・フランク監督を迎え入れ、新体制がスタート。開幕節ではリチャーリソンの2