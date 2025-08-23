阪神は２３日のヤクルト戦（神宮）に延長１２回、４時間越えの熱戦も２―２の引き分けに終わったが、優勝マジックは１８に減った。ベテラン左腕が１点を守り切ることができなかった。２―１で迎えた９回。５番手で岩崎優投手（３４）がマウンドに上がるも、７番・古賀、８番代打・宮本の連打を浴びるなど一死満塁のピンチを背負った。勝利まであと２アウトの場面。何とか逃げ切りたいところだったが、１番・太田の右犠飛を浴び