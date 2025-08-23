阪神・佐藤輝明内野手が２３日のヤクルト戦（神宮）に「４番・三塁」として先発出場するも、５打数無安打４三振。主砲の大ブレーキでオフェンス力が大幅に低下した虎は延長１２回まで及んだ総力戦を２―２で引き分けるのがやっとだった。空振り三振、見逃し三振、空振り三振、空振り三振、一ゴロ。試合後の背番号８は明らかに苛立っていた。「まあ今日はね。打てなかったのでまた明日から頑張ります。自分の中のズレは？そり