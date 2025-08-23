スイスホテル南海大阪は、スペシャルプレートメニューの提供を開始した。新鮮な魚介や旬の野菜を薄衣で揚げる創作串揚げは、車海老・国産牛・アスパラガスの3種類を用意する。加えて、シェフ特製の季節の前菜、十六穀米の味噌焼きおにぎりを出汁で味わうお茶漬け、バニラアイスクリームと季節のフルーツがつく。ランチ・ディナーともに利用可能。場所は6階ワイン＆ダイン「シュン」。営業時間はランチが午前11時半から午後3時まで