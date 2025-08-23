◇パ・リーグオリックス8―6楽天（2025年8月23日楽天モバイル）オリックスの育成出身、5年目右腕の川瀬がプロ初勝利をつかんだ。1点リードの4回から登板し、3回を1安打零封の好救援。「うれしいです！育成からなんで、長かったですね」と初白星の味をかみしめた。ウイニングボールは「もちろん、両親に。いろいろ迷惑をかけているんで」と屈託のない笑顔を浮かべた。5人兄弟の末っ子として生まれ、四男の晃はソフトバン