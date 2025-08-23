¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè27Àá²£ÉÍM0¡½0Ä®ÅÄ¡Ê2025Ç¯8·î23ÆüÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬23Æü¡¢57ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²£ÉÍM¡½Ä®ÅÄÀï¤ò»ë»¡¡£»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤À¤ë¤Þ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò²ÖÂ«¤È¤È¤â¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç¹Ô¤­¤¿¤¤¡£¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È