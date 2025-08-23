Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、アウェイでヴァンフォーレ甲府と対戦。スタメン起用の選手たちが期待に応える活躍を見せ、２対１で勝利。柴田監督体制で初の白星をあげた柴田慎吾監督「前半狙い通りの形からアグレッシブに仕掛けられて、２得点奪えたのは狙い通りだったし良い展開だった。そのあとセカンドの奪い合いから相手にボールがこぼれていく場面もあった。そういうところを１つずつ処理していく。後半は