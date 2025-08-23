山田裕貴（34）が23日、東京・丸の内ピカデリーで行われた、堤真一（61）とのダブル主演映画「木の上の軍隊」ロングラン御礼Q＆A舞台あいさつに、平一紘監督（35）とともに登壇。舞台あいさつの最後に「これから残す作品も全て、ヒットすることがうれしいんじゃなくて、作品のメッセージを受け取ろうとしてくれるのが幸せだと感じる人間でありますし、俳優であると、ここに宣言します」と個人として、俳優としてのあり方を、満員の