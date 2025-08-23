◆パ・リーグ楽天６―８オリックス（２３日・楽天モバイル）楽天の先発・藤井聖投手が２回持たずに３失点ＫＯ。黒星こそつかなかったが、順位が１つ上の３位・オリックスとの大事な直接対決で試合を作れず「野手の人たちに申し訳ないです」と悔しさをあらわにした。今季はオリックスに２勝負けなしと好相性だったが、この日は打者１１人中８人に安打を許すなど相手打線の勢いを止められず。「１イニングでも長く投げて、中継ぎ