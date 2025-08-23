◇ラグビー女子Ｗ杯イングランド大会日本―アイルランド（２４日、ノーサンプトン）世界ランク１１位の女子日本代表は、同５位のアイルランド代表とのＷ杯初戦を迎える。２３日は会場で前日練習が行われ、先発するフッカー公家明日香（アルカス熊谷）、ＣＴＢ古田真菜（東京山九フェニックス）がオンラインで会見。公家は「町全体で応援してくれているような雰囲気。会場のきれいな芝とスタジアムをみて、より明日が楽しみに