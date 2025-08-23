日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』(毎週土曜21:00〜)の第7話が23日に放送され、武装集団・妖(あやかし)のメンバー「輪入道」の正体が明らかになった。「輪入道」その正体は、原西孝幸(FUJIWARA)演じる八丈豪。第1話でバスジャックを起こした犯人で、警察に追い詰められバスもろとも自爆して死亡した。原西は「輪入道は俺やで! 輪入道こと八丈役をやらしてもらった原西です、最初バスジャック犯で1話で死ぬ役ですとマネージャーから