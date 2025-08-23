（台北中央社）台湾電力（台電）第3原子力発電所（南部・屏東県）の再稼働の賛否を問う国民投票が23日実施され、賛成票が必要数に届かず不成立となった。中央選挙委員会の特設ページによると開票の結果、賛成が434万1432票にとどまり、成立に必要な500万523票（有権者数の4分の1以上）に届かなかった。反対は151万1693票で投票率は29.53％だった。台湾では5月17日、当時唯一稼働していた第3原発2号機が運転を終え、「原発ゼロ」と