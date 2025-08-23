元ＳＫＥ４８でソロアイドルとして活動する江籠裕奈が２３日、東京・ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡで３ｒｄ写真集「ＩＤＯＬｏｖｅ」の発売記念イベントを開催した。本作はグループ卒業後初の写真集で、３冊目にして初の海外ロケを敢行。タイ・パタヤ近郊のビーチやヴィラなどで撮影している。タイトルは江籠本人のアイデアで、卒業後もソロアイドルとして活動を続ける江籠の「アイドル」という存在への思いが込めら