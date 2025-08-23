◇セ・リーグ阪神2―2ヤクルト（2025年8月23日神宮）阪神の藤川監督は、4時間を超える死闘の末に引き分けに終わったことにも「十分じゃないですかね」と選手の奮闘でもぎ取った価値あるドローだったことを強調した。9回に守護神・岩崎が1点リードを追いつかれる展開も「（逆転されず）同点で戻ってきているので。1点差というものは誰が行っても確約的にゼロで戻ってくることはなかなか難しい。そんな日もあります」と責