ホームで横浜FCと対戦し宇佐美は2ゴールで勝利に貢献ガンバ大阪は8月23日、J1リーグ第27節で横浜FCと対戦し3-2で勝利を収めた。3連敗中のチームを2ゴールという結果で勝利に導いたエースの宇佐美貴史は、逆転弾となるPKシーンについて「本当は蹴りたくなかった」と言及した。前節FC町田ゼルビアに敗れリーグ戦3連敗中のG大阪は、降格圏に沈む横浜FCをホームに迎え撃った。G大阪はボールを保持するもゴールには迫れず逆に前半41