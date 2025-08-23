【MLB】ヤンキース0ー1レッドソックス（8月22日・日本時間23日／ニューヨーク）【映像】“最悪の大誤審”で見逃し三振→ジャッジがドン引き8月22日（日本時間8月23日）に行われたニューヨーク・ヤンキース対ボストン・レッドソックスの一戦で、ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジが、“誤審”で見逃し三振となった場面が話題となっている。1回裏・ヤンキースの攻撃、１死一塁の場面で打席に立った3番・ジャッジは、マウン