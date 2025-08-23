台湾で23日、原発の再稼働の是非を問う住民投票が行われましたが、賛成票が規定数に達せず否決となりました。住民投票は、台湾の第3原発の再稼働の是非を問うもので、賛成票は反対票を大きく上回りましたが、賛成票が有権者数の4分の1以上という条件を満たせなかったため否決となりました。台湾では今年5月、唯一稼働していた第3原発2号機が停止され、民進党政権が進めてきた脱原発政策が実現しました。しかし、ハイテク産業の発展