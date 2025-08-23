「広島２−５中日」（２３日、マツダスタジアム）広島が中日に痛恨の２連敗で５位に転落し、借金は今季ワーストタイの１１に膨らんだ。先発・森下は序盤の失点が響いた。初回１死一、三塁で細川の２球目に一走・上林がスタート。ここで捕手・坂倉の二塁送球が中堅手の手前に落ちる悪送球となり、先制された。なおも１死三塁で、細川に二塁への適時内野安打。７回７安打３失点（自責１）で１４敗目を喫した。球団投手のシー