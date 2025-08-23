次世代ガールズロックバンド・ＴＲｉＤＥＮＴ（トライデント）が２３日、東京・代官山ＵＮＩＴでワンマンライブ「Ｃｏｎｔｉｎｕｅ．」を開催。１１月５日にキングレコードよりメジャーデビューすると発表した。同バンドは、圧巻のライブパフォーマンスで国内外から高い注目を集めており、インディーズながら初めて公開したミュージックビデオ「Ｃｏｎｔｉｎｕｅ」は、瞬く間に１００万回再生（まもなく５００万再生）を突破す