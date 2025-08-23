◆第１０７回全国高校野球選手権大会最終日▽決勝沖縄尚学３−１日大三（２３日・甲子園）日大三のアルプス席では、ＯＢで２０１１年夏の甲子園優勝投手となった吉永健太朗さん（３１）が、熱戦を見守った。甲子園を訪れるのは“あの夏”以来、１４年ぶり。「アルプスから試合を見るのは高校１年の時以来です。関谷（亮太）さんがエースで投げていました。この角度から見るのは、新鮮ですね」。当時のチームメートらと、フ