◆パ・リーグ楽天６―８オリックス（２３日・楽天モバイルパーク）３位・オリックスが逆転勝ちで、楽天戦の７連敗を阻止した。仙台での５連敗も止め、１つ順位が下の天敵とは再び３ゲーム差とした。打線が１３安打８得点と奮起。３番・太田が２安打２打点、４番・中川が４安打と気を吐くと、６回には５番・西野に右越えへの自己最多を更新する４号３ランが生まれた。投げては、先発・田嶋が３回６安打４失点で降板。「先発と