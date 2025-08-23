ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関６ｔｈ公営レーシングプレス杯」は２３日、準優３番勝負が行われ、優勝戦に進出するベスト６が出揃った。地元エース・原田篤志が絶好枠をゲットし人気を背負うが、６号艇の岩永雅人（３８＝愛知）も軽視禁物だ。３日目準優９Ｒ、３コースから外マイ追走で２着とし優出。「最高です。前半は伸びに寄せた調整。準優は手前に持ってくる調整をして、しっかり反応してくれている